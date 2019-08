Ruim 15 procent meer testamenten sinds invoering nieuw erfrecht AW

27 augustus 2019

08u54

Sinds de modernisering van het erfrecht, nu bijna een jaar geleden, blijken alsmaar meer mensen een testament op te maken. Dat blijkt uit cijfers van Fednot, de federatie van de notarissen, die VRT NWS heeft opgevraagd.

In de periode van 1 september 2018 tot 16 augustus 2019 zijn 60.210 nieuwe en "aangepaste" (herroepen en herwerkte, red.) testamenten geregistreerd, 15,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gaat om cijfers op basis van de datum waarop het testament is opgemaakt. Die bevestigen de eerdere cijfers voor het kalenderjaar 2018 die Fednot in januari had bekendgemaakt, alleen waren die gebaseerd op de datum van registratie in het Centraal Register van Testamenten.



"We zagen de laatste jaren al een kleinere toename van drie à vier procent, maar sinds de invoering van de nieuwe wet zien we een stijging met meer dan 15 procent, aldus notaris Bart van Opstal. "Dit is de eerste keer dan we zo'n sterke stijging zien.”



Grotere vrijheid

Door de nieuwe regels heb je als burger een grotere vrijheid om je vermogen na te laten. In een gezin met drie kinderen bijvoorbeeld kon je volgens de oude regels zelf bepalen wat er zou gebeuren met een vierde van je nalatenschap. Nu is dat de helft.



"Je ziet dat heel wat mensen zelf hun nalatenschap willen regelen en van de standaardregeling willen afwijken", zegt Van Opstal. "Ze willen zelf een initiatief nemen, bijvoorbeeld om stiefkinderen te bevoordelen of om hulpbehoevende kinderen wat meer te geven."