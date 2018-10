Ruim 15.500 Belgen registreerden zich op dag van verkiezingen als orgaandonor SVM

27 oktober 2018

16u09

Bron: Belga 0 Maar liefst 15.602 landgenoten hebben zich op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen laten registreren als orgaandonor. Dat meldt de FOD Volksgezondheid op zijn website. Bijna 400 gemeentebesturen openden op 14 oktober speciaal de deuren om mensen de mogelijkheid te bieden orgaandonor te worden.

"Eind september registreerden al 32.199 mensen zich na de oproep om donor te worden in het VTM-programma 'Make Belgium Great Again'. Door beide acties kwamen er op korte tijd 47.801 nieuwe registraties als orgaandonor bij in ons land", klinkt het.

Onder meer Els Verheye en Geert Desloover gingen op het aanbod in. “Iedereen houdt van het leven. Het is het minste wat je kan doen om de mensen te helpen”, vertelt Geert.

Jaarlijks wachten meer dan duizend burgers op een orgaan om in leven te kunnen blijven. Elke Belg is in principe donor, tenzij hij of zij officieel heeft geweigerd tijdens zijn of haar leven. In de praktijk weigert echter 12 tot 13 procent van de families het afstaan van een orgaan door gebrek aan informatie over de wil van de overledene. Wie zich in zijn of haar gemeente inschrijft en zichzelf aangeeft als kandidaat-donor vermijdt zo dat bij overlijden de nabestaanden op een erg moeilijk moment dergelijke beslissing moeten nemen.