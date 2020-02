Ruim 10.000 inschrijvingen voor cursus Nederlands in Huis van het Nederlands in Brussel RL

06 februari 2020

04u24

Bron: Belga 0 Vorig jaar schreven zich 10.022 mensen in voor een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) in het Huis van het Nederlands in Brussel. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister voor Inburgering Bart Somers (Open Vld) geeft op vraag van parlementslid Annabel Tavernier (N-VA).

De ingeschreven cursisten hebben bij uitstek de Belgische nationaliteit (35,2%) en het Frans als moedertaal (29,6%). De niet-Belgen komen hoofdzakelijk uit Marokko (8,5%), Frankrijk (5,8%), Italië (3,1%) en Spanje (2,9%). Indien ze geen Frans spreken, is de moedertaal van de cursisten meestal Arabisch (20,9%), Spaans (5,9%), Turks (3,6%) of Engels (2,8%).

Bijna 60% van de ingeschreven cursisten heeft geen job. Ongeveer 10% studeert en iets meer dan 30% werkt als zelfstandige of werknemer. De cursisten wonen bijna allemaal in het Brussels gewest. Driekwart is jonger dan 40.

"Deze cijfers bewijzen dat de taalcursussen Nederlands niet enkel interesse wekken bij nieuwkomers, maar ook - en vooral zelfs - bij landgenoten met het Frans als moedertaal", zegt Tavernier. "Dat is een erg positief signaal, dat aantoont dat het Nederlands aan belang en respect heeft gewonnen onder de Brusselaars. Dit is onder meer te danken aan de grote openheid en kwaliteit van de Vlaamse instellingen in Brussel, maar ook aan het groeiende besef dat een goede kennis van het Nederlands betere jobkansen biedt."