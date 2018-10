Ruim 10.000 bestuurders geflitst in Brussel: snelste hardrijder was Mercedes met 200 km per uur kg

12 oktober 2018

18u43

Bron: Belga 1 In juli, augustus en september heeft de Brusselse lokale politie de snelheid gecontroleerd van bijna 8 miljoen voertuigen, 7.890.129 om precies te zijn. Daarvan reden 10.700 bestuurders te snel, 66 reden door een rood licht en 14 reden zowel te snel als door een rood licht. Dat meldt de Brusselse politie.

Het snelheidsrecord staat op naam van een Mercedes die in de nacht van 23 juli op de Louizalaan geflitst werd aan 204 km per uur, maar liefst viermaal de toegelaten snelheid van 50 km per uur. Op de Leon Monnoyerkaai haalde een motorrijder dan weer 144 km per uur.



In datzelfde derde trimester controleerde de politie ook 261 bromfietsen, waarvan er 72 aangepast bleken om sneller te kunnen rijden dan voorzien voor hun klasse. Elf bromfietsbestuurders bleken bovendien niet over het vereiste rijbewijs te beschikken.

Helft te snel

Afgelopen maandag 10 oktober hield de Brusselse politie een nieuwe snelheidscontrole, op de Dennenboslaan, waarbij 2.127 voertuigen gecontroleerd werden. De helft daarvan bleek sneller te rijden dan de toegelaten 50 km per uur en de snelste bleek een Fiat 500 die aan 108 km per uur voorbijzoefde. De bestuurder bleek bovendien zijn rijbewijs niet bij te hebben.



De politie stelde in totaal 132 processen-verbaal op en trok de rijbewijzen van veertien bestuurders meteen in. Twee buitenlandse bestuurders moesten hun boete meteen betalen.

