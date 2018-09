Ruim 1.750 transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen tijdens zomervakantie kg

11 september 2018

17u44

Bron: Belga 0 In juli en augustus zijn er ruim 1.750 transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen. Dat is gevoelig meer dan vorig jaar en goed voor ruim een derde van de totaalcijfers in 2018. Die informatie kreeg provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van provinciegouverneur Carl Decaluwé.

De nieuwe golf transmigranten aan de kust wordt nu ook gestaafd met cijfers. "In juli werden er meer dan 750 transmigranten opgepakt, in augustus waren er dat 1.000. Dat is een opmerkelijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen werden er respectievelijk 507 en 607 onregelmatige vreemdelingen onderschept", zegt Himpe. "Tot en met augustus werden in 2018 al 5.051 transmigranten opgepakt."



Dat aantal zal nog fiks oplopen, want de jongste weken alleen al werden honderden transmigranten opgepakt in de provincie. Gisterenavond werden nog 97 vluchtelingen gevat. Het gaat vooral om mensen uit Eritrea, Irak en Algerije. Het parket in West-Vlaanderen startte tijdens de zomermaanden ook elf nieuwe dossiers voor mensensmokkel op. Voor 2018 staat de teller al op 44 nieuwe geopende onderzoeken.

"Nauw opgevolgd"

"In West-Vlaanderen wordt de problematiek van de transmigranten zeer nauw opgevolgd, doordat veel transmigranten de oversteek wagen naar Groot-Brittannië. Daardoor komen ze in onze provincie terecht en vooral langs de snelwegparkings en de havenbuurten is men zeer waakzaam", zegt Himpe.

Het provincieraadslid zegt ook tevreden te zijn met de bijkomende maatregelen die genomen worden door federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Het voorgestelde actieplan maakt onder andere gewag van intensievere controles op snelwegparkings, meer plaatsen voor transmigranten in gesloten centra en één nationaal administratief centrum voor transmigratie in Steenokkerzeel.