Ruim 1.500 leerkrachten blijven thuis omdat ze risicopatiënt voor coronavirus zijn SVM

02 oktober 2020

13u50

Bron: Belga 2 Er zijn 1.513 leerkrachten die op dit moment geen lesgeven omdat ze een risicopatiënt voor het coronavirus zijn. Dat zegt sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe op basis van cijfers die hij heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Het nieuwe schooljaar is begonnen, maar niet elke leerkracht staat terug op zijn vertrouwde plek vooraan in de klas. Er zijn namelijk leerkrachten die zelf risicopatiënt zijn, bijvoorbeeld omdat ze onderliggende aandoeningen hebben. Leerkrachten kunnen dan een beroep doen op 'heirkracht' of overmacht. Ze moeten dan geen lesgeven omdat het een te groot risico vormt voor hun gezondheid.

Uit cijfers blijkt nu dat er 1.513 leerkrachten zijn die vanwege het coronavirus een beroep doen op die overmacht. Vandenberghe vreest dat daardoor nog meer klassen zonder leerkracht dreigen te vallen, met alle gevolgen van dien voor de leerlingen.



"Heel veel kinderen en jongeren hebben al een leerachterstand opgelopen door het afstandsonderwijs en de coronacrisis”, aldus Vandenberghe. “Er zijn sowieso al leerkrachten tekort en nu er door corona nog extra leerkrachten uitvallen, groeit de druk nog meer. Veel scholen vinden geen vervangingen waardoor de leerachterstand nog dreigt te vergroten". Volgens de sp.a'er moet minister Weyts snel met een noodplan komen om het lerarentekort op korte termijn aan te pakken.

