Ruim 1.400 bedden voor daklozen in Brussels gewest kg

28 augustus 2018

20u34

Bron: Belga 0 Er zijn vandaag in het Brusselse gewest meer dan 1.400 overnachtingsplaatsen beschikbaar voor daklozen, zo heeft de directeur van de vzw La Strada, Yahyâ Samii, vandaag gepreciseerd naar aanleiding van de problemen in het Maximiliaanpark aan het Noordstation en het opvangcentrum La Porte d'Ulysse in de Brusselse deelgemeente Haren.

La Strada is het steuncentrum voor de sector van de hulpverlening aan daklozen in het gewest. Bij de cijfers van de directeur zijn de enkele honderden bedden van La Porte d'Ulysse van het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen niet meegeteld, evenmin als de opvang die gezinnen aanbieden. De extra bedden in de winter en de tijdelijke opvang bij Samusocial in de Poincarélaan zijn er ook niet in verrekend.

Yahyâ Samii zegt dat er altijd al migranten onder de daklozen zijn geweest. "We mogen niet discrimineren." Volgens de directeur van La Strada speelden recente sluitingen van kraakpanden mogelijk een rol in de spanningen van de jongste dagen. Hij herinnerde eraan dat er in de hoofdstad een tekort aan woongelegenheid tegen lage prijzen is, in combinatie met de migrantenproblematiek.