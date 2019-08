Ruim 1,4 ton cannabis met totaalwaarde van 1 miljoen euro ontdekt in Grâce-Hollogne FVI

23 augustus 2019

12u32

Bron: Belga 0 De lokale politie van de zone Grâce-Hollogne heeft dinsdag meer dan 1,4 ton cannabis in beslag genomen op de bedrijvenzone van Grâce-Hollogne, zo bevestigt het parket van Luik. Er is voorlopig nog niemand opgepakt.

In een loods op het bedrijventerrein werden dinsdag 3.908 cannabisplanten ontdekt. De waarde van de 1,4 ton cannabis wordt geraamd op zowat 1 miljoen euro. De planten werden aangetroffen in een voormalige dansschool, aan de achterkant van het gebouw waar grote containers opgesteld stonden. Het was volgens de politie de elektriciteitsmeter die leidde naar het oprollen van de plantage. De lampen om de planten te telen verbruiken veel stroom, wat de argwaan opwekte van de operator van het Luikse energiedistributiebedrijf.

In de loods werden naast acht vrachtwagencontainers en twee kleinere containers ook een tiental bedden en koelkasten aangetroffen. "Er lopen momenteel verschillende onderzoeksdaden. Er is nog niemand opgepakt", aldus de woordvoerder van het Luikse parket.