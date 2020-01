Ruim 1.100 personen geïdentificeerd met DNA in 2019 TT

13 januari 2020

08u54

Bron: Belga 0 In 2019 zijn 9.193 nieuwe DNA-profielen opgenomen in de Belgische DNA-databanken. Die maakten het mogelijk om ruim 1.100 personen die door het gerecht gezocht worden - verdachten maar ook vermisten - te identificeren. Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

Vorig jaar werden in de DNA-databank criminalistiek 4.427 nieuwe DNA-profielen van sporen en 759 DNA-profielen van verdachten opgenomen. Daarmee zitten nu al meer dan 61.000 profielen in die databank.

Daarnaast kwamen er ook 3.971 profielen bij in de DNA-databank van veroordeelden, wat het totaal op 54.399 brengt. Tot slot werden 36 nieuwe profielen toegevoegd aan de DNA-databank vermisten (183 in totaal).

DNA-banken bestaan sinds 2014 in België.

Meer over misdaad, recht en justitie