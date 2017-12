Rugzakken verboden en strenge controle op vuurwerk rond Atomium op oudejaarsavond EB

16u14

Bron: Belga 1 BELGA Wie op oudejaarsavond wil aftellen naar het nieuwe jaar 2018 aan de voet van het Atomium mag zich van 22.30 tot 01.00 uur verwachten aan twee en een half uur aan spektakel, muziek en vuurwerk. De site wordt volledig afgesloten en iedereen wordt gecontroleerd.

Het feest begint met een dj die het publiek zal warm maken met enkele stevige beats. Om 23.00 uur neemt het Antwerpse theatergezelschap Tol de show over met de veertig minuten durende moderne lichtopera 'Garden of Angels'. Daarna is het toeleven naar klokslag middernacht en het grote vuurwerk. Nadien draait een dj nog tot 01.00 om zo al dansend het nieuwe jaar te starten.

Drie ingangen

Vanaf 20.30 uur wordt de site en de omliggende straten rond het Atomium volledig afgesloten voor het verkeer en het publiek om alle voorbereidingen te treffen. Om 22.00 uur gaat de site terug open en is die slecht toegankelijk via drie ingangen op de Boechoutlaan, de Atomiumlaan en de Eeuwfeestlaan via het Louis Steensplein.

Aan elke ingang zal er een controle plaatsvinden en om de toegang zo vlot mogelijk te laten verlopen worden rugzakken en grote voorwerpen verboden. Ook glazen flessen en vuurwerk voor persoonlijk gebruik worden verboden.

Openbaar vervoer

Eerder werd al bekendgemaakt dat er een enorme politiemacht wordt opgetrokken om het vuurwerkspektakel in alle veiligheid te laten verlopen. De organisatie verwacht 50.000 kijklustigen en vraagt om zo veel mogelijk het openbaar vervoer te nemen.