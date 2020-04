Exclusief voor abonnees

Rug aan rug werken en geen lunch naast collega’s: zo zullen we opnieuw aan de slag gaan

Celien Moors

23 april 2020

17u25

28

Wanneer de bedrijven weer openen, hoe gaan we dan met z’n allen aan het werk? Afstand houden en handhygiëne zijn even essentieel als logisch, maar wat dan? Een gids met praktische richtlijnen moet ervoor zorgen dat werknemers in de meest veilige omstandigheden aan de slag kunnen, van thuis tot aan het werk en weer terug. Een overzicht van de adviezen aan de werkgevers.