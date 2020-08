Exclusief voor abonnees Rudy ging 1.200 keer op prostitueebezoek: “Voor elke keer gemiddeld 100 euro. Reken maar uit” Sabine Vermeiren

Bron: Content redactie 125 Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Redactrice Sabine Vermeiren luisterde naar Vlamingen die wél praten. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag: Rudy’s vrouw was acht maanden zwanger en het huwelijk nog pril toen hij in de zomer van 1984 tussen de lakens van een prostituee belandde. Rudy had het te pakken: hij liep het ‘wandelvirus’ op. Zijn kinderen zijn nu volwassen en zijn huwelijk duurt al 37 jaar, maar Rudy heeft de sekswerkers nog altijd niet afgezworen. Al meer dan duizend bezoeken. En de teller loopt. “Ik ben een goeie echtgenoot, een deugdelijk vader, een fijne opa. Maar 1 procent in mijn mind klopt niet.”

Haalt u zich even voor de geest: alles wat u zich voorstelt bij een verstokt ‘hoerenloper’. Zijn uiterlijk, zijn karakter, zijn manier van doen. Hou dat beeld vast en ga nu naar het complete uiterste van de man die u in gedachten had. Welnu, dat uiterste is Rudy. Klein van gestalte, vriendelijk voorkomen. Lachrimpeltjes, sprekende ogen. Houthakkershemd op een gezellige ribfluwelen broek. Rudy is 63 en zo ziet hij er ook uit. Zo'n man die je je in pantoffels voor de open haard voorstelt of met z'n kleinkinderen dollend in de tuin. Niet in een hotelkamer met een halfnaakte vrouw die Foxy Roxy heet.

“Het was 1984, mijn vrouw was acht maanden zwanger van ons eerste kind en ze was voor een paar dagen met haar moeder naar de Ardennen. Een vriend stelde voor dat we een stapje in de wereld zouden zetten. ‘Is goed', zei ik. Ik had geen idéé waar hij me mee naartoe zou nemen. Bleek een club te zijn. Ik was nooit eerder op zo’n plek geweest. Je kon er seks tegen betaling hebben. Ik had een goed huwelijk en keek uit naar de geboorte van ons kind. Maar het gebéurde gewoon. Het is nu 35 jaar geleden, maar ik zie haar nog voor me. Brunette, kort kopje. Ik betaalde 3.000 frank.”

