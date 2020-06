Rudy Demotte (PS) gelooft niet meer in federale formatie: “Tenzij nieuwe verkiezingen” RL

28 juni 2020

04u31

Bron: Belga 2 PS-kopstuk Rudy Demotte ziet voor de federale formatie geen oplossing meer. "Tenzij nieuwe verkiezingen", zo zegt hij in een interview met De Zondag.

Aan de slaagkansen van een meerderheidsregering zonder de PS, zoals waar nu aan gewerkt zou worden, twijfelt Demotte sterk. "Ik zie alvast geen teken in die richting. Maar als dat zou lukken, dan gaan wij onze rol spelen in de oppositie. Dat zou betekenen dat de sp.a zich losweekt van de PS. Ik geloof daar niet in. Paul Magnette en Conner Rousseau delen dezelfde visie op de samenleving. Bovendien zou die regering amper Franstaligen bevatten. Alleen MR. En misschien cdH. Al hoor ik weinig van die kant. Dat zou nogal een Franstalige minderheid zijn", aldus Demotte.

Het compromis is geen belediging voor mij. Dat is het wel voor de extreme partijen op links en rechts Rudy Demotte

"De puzzel ligt zo moeilijk. (...) De standpunten zijn zó tegengesteld. Een minderheidsregering was een oplossing. Wij hebben dat op tafel gelegd. Maar dan zeggen de liberalen neen. En CD&V wil niet zonder N-VA. Neen, ik zie geen oplossing.”

De voormalig minister-president van Wallonië (2007-2014) reflecteert ook op zijn eigen houding tot de politiek: “Het compromis is geen belediging voor mij. Dat is het wel voor de extreme partijen op links en rechts. Toch geloof ik dat de redelijkheid ooit weer zal overwinnen. Daarom blijf ik gehecht aan de politiek”

Demotte komt in het interview ook nog terug op de strategische voorraad mondmaskers, die door bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) niet vervangen werd toen de houdbaarheidsdatum overschreden raakte. "Ik zou een ander pad gevolgd hebben", zegt Demotte. "Als je die stock vernietigt, moet je zeker zijn van vervanging. Maar ik zal niet spreken over een fatale fout. Ik ga ook niet zeggen dat mevrouw De Block de enige schuldige is. Dat zou geen faire analyse zijn.”

