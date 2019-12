Rudy Demotte (PS) geeft paars-geel doodsteek, Van Quickenborne: “Nul respect voor informateurs”

17 december 2019

Bron: Belga, Radio 1 184 "De PS en de N-VA samen, dat is onmogelijk." Dat heeft Rudy Demotte (PS) vandaag op de RTBF-radio gezegd. "PS en N-VA samen, dat is geen optie", klonk het. Voor zover de paars-gele optie nog niet begraven was, heeft Demotte ze een extra doodsteek gegeven. “Onder de voorwaarden die er nu liggen, absoluut niet”, zette Demotte zijn woorden nog kracht bij op Radio 1. Voormalig preformateur Geert Bourgeois (N-VA) roept op om de informateurs hun werk te laten doen. Volgens Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft Demotte “nul respect" voor Coens en Bouchez.

Terwijl CD&V-voorzitter en informateur Joachim Coens (CD&V) zich deze ochtend op de VRT-radio nog erg op de vlakte hield over zijn lopende opdracht, wond voormalig preformateur Rudy Demotte (PS) er bij de RTBF geen doekjes om. "De informateurs (Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), red.) verliezen hun tijd", aldus Demotte. Volgens hem is een regering met PS en N-VA uitgesloten. Nog volgens Demotte is het nu aan de MR om duidelijk te maken wat ze willen. "De MR moet kleur bekennen. Dat zeggen we al langer. Als het de bedoeling is om ons te laten opdraaien voor een mislukking met de N-VA, dan zullen we dat niet toelaten", zo zegt hij ook in de kranten van SudPresse.

“Inhoudelijke verschillen te groot”

In ‘De Ochtend’ op Radio 1 zette Demotte, die in oktober preformateur was met Geert Bourgeois (N-VA), die woorden kracht bij. “Gedurende vier maanden hebben we onderzocht of een coalitie (met N-VA) mogelijk was. In het verslag van Geert Bourgeois en mezelf staat op het einde te lezen: de inhoudelijke verschillen zijn zodanig groot dat het niet mogelijk is om een volgende fase op te starten. Dat is zeer duidelijk", verwijst de voormalige Waalse minister-president naar het preformateursverslag.

“Het is de N-VA of de PS.” Nog volgens de PS’er verliezen Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) hun tijd. “Dat beweert niet alleen PS, maar ook N-VA. Onder de huidige voorwaarden (Demotte verwijst naar de institutionele eisen van N-VA, nvdr) stapt PS niet in een regering met N-VA”, klinkt het. “We staan open voor een verbetering van het bestuur, maar niet voor hervormingen die het evenwicht van het land bedreigen, daar is de PS tegen", aldus Demotte nog.

Alternatief?

Wat is dan het alternatief? Demotte heeft zelf een voorkeur voor een paars-groene coalitie met CD&V en cdH. “We mogen geen tijd meer verliezen. De twee informateurs moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Demotte, die zelf geen nieuwe verkiezingen wil.

Bourgeois: “Demotte sprak als partijmilitant”

“Hij sprak als partijmilitant van PS en niet als iemand die een regering wil vormen”, reageerde voormalig collega-preformateur Geert Bourgeois (N-VA) op Radio 1, die “geen olie op het vuur wil gooien” en “de informateurs hun werk wil laten doen”.

Volgens Bourgeois ligt de sleutel voor de formatie niet bij N-VA, maar bij Open Vld en CD&V. “We hebben een sterk Vlaams regeerakkoord. Dat kan evenwel niet gerealiseerd worden als dat niet doorgetrokken wordt op federaal niveau.” Hij wil “een front met de Vlaams meerderheidspartijen” in een volgende federale regering. “We moeten het Zweeds verhaal federaal doortrekken”, besloot hij.

De sleutel voor de formatie ligt bij de partijen langs Vlaamse kant Sabine Laruelle (MR)

“Tot aan het interview bleef de deur halfopen voor een regering met de PS en de N-VA. De situatie is nu duidelijk, de deur is dicht”, aldus senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) bij radiozender Bel RTL. Haar partij neemt akte van de uitspraken van Demotte, aldus Laruelle nog. De Senaatsvoorzitter zei ook dat de keuze van de kiezer langs beide kanten van de taalgrens moet gerespecteerd worden en dat de sleutel voor de formatie in handen ligt van de partijen langs Vlaamse kant.

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert vraagt in een tweet respect voor het werk van informateurs Coens en Bouchez.

Informateurs -aangesteld door de Koning- moeten hun werk/opdracht (kunnen) doen.#respect Hendrik Bogaert(@ hendrikbogaert) link

Volgens Open Vld-kopstuk Vincent Van Quickenborne heeft Demotte “nul respect voor de informateurs”. “Nadat de man nota bene zelf een ronde liep zonder resultaat”, haalt Van Quickenborne scherp uit naar Demotte. Van Quickenborne waarschuwt de Franstalige socialisten meteen ook voor het veto dat de partij stelt tegen N-VA: “Als de PS denkt hiermee een federale regering te kunnen forceren: think again. It won’t happen.”

Nul, nul respect voor de informateurs ⁦@GLBouchez⁩ en ⁦@joachimcoens⁩. Nadat de man nota bene zelf een ronde liep zonder resultaat. Als de PS denkt hiermee een federale regering te kunnen forceren: think again. It won’t happen. https://t.co/2oaICPFFlL ᴠɪɴᴄᴇɴᴛ ᴠᴀɴ Qᴜɪᴄᴋᴇɴʙᴏʀɴᴇ(@ VincentVQ) link

Voor Gerolf Annemans (Vlaams Belang) is de oplossing duidelijk. “Als de beide leidende politieke strekkingen van Noord en Zuid op geen enkele manier nog in staat zijn om nog samen een Belgische regering te vormen, dan wordt het tijd de plannen te ontvouwen van een Noord Zuid scheiding die de vorming van een Belgische regering overbodig maakt”, luidt het eveneens op Twitter.

“Misschien moeten we snel nieuwe verkiezingen organiseren, en zien of de Vlamingen nu juist zullen stemmen?”, reageert econoom Geert Noels ook op Twitter. Volgens Dave Sinardet, politicoloog aan de VUB, vertrappelt Demotte "nog eens het paars-gele karkas”.

Voor de duidelijkheid vertrappelt Rudy Demotte nog eens het paars-gele karkas. Dave Sinardet(@ DaveSinardet) link

Bouchez “neemt akte van” demarche PS

Informateur en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez “neemt akte van” de uitspraken van Demotte, valt te horen in zijn entourage. “De informatieronde werpt zijn vruchten af want de maskers vallen af. De informateur neemt akte van de uitspraken van de PS en constateert dat dit meer dan zeven maanden werk heeft gekost”, klinkt het in de kring rond Bouchez. De MR-voorzitter en zijn collega Joachim Coens brengen vrijdag verslag uit van hun opdracht bij de koning. Officieel onderzoeken beide informateurs “alle mogelijke pistes”, dus ook de paars-gele met PS en N-VA.

Bouchez laat ook nog weten het betreurenswaardig te vinden dat het rapport van voormalig informateurs Rudy Demotte en Geert Bourgeois (N-VA) is uitgelekt in verschillende media. Afgelopen weekend deden Bouchez en Coens al eens een oproep tot meer discretie in de onderhandelingen.

Wie zit in welke formule?

De paars-groene coalitie zou opgebouwd zijn rond drie politieke families: de socialisten (PS en sp.a), de liberalen (Open Vld en MR), en de groenen (Groen en Ecolo).

CD&V en/of cdH kunnen de paars-groene ploeg versterken met extra zetels. Dan wordt het een regenboogcoalitie.

Bij een paars-gele coalitie komt N-VA aan boord. Dan besturen liberalen (Open Vld en MR), socialisten (PS en sp.a) en N-VA. Mogelijk aangevuld met CD&V. De groenen vallen af in dit scenario.

