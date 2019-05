Rudy Demotte: “Doorbraak van Vlaams Belang doet denken aan jaren dertig” SVM

26 mei 2019

19u23

Bron: Belga 1 “De doorbraak van het Vlaams Belang en het standhouden van de N-VA doet denken aan de jaren dertig in België.” Dat zegt Rudy Demotte (PS), de minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel.

“We hebben sinds 1936 niet meer een beweging van dergelijke omvang gezien”, klonk het op de Franse commerciële omroep RTL-TVi. “Het is een beweging die herinnert aan de opmars van de vooroorlogse Vlaams-nationalistische partij VNV en dito beweging Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen).”

Zoals andere socialisten en ecologisten ziet ook Demotte in de uitslag van deze verkiezingen een nederlaag van de Zweedse coalitie (MR, N-VA, CD&V en Open Vld; nvdr). “Er was dan een rechtse regering, waarvan je kon denken dat ze een tegengif vormde voor de opkomst van extreemrechts. Maar net extreemrechts heeft nu de wind in de zeilen.”

“Nazibottines en Wehrmacht”

Georges-Louis Bouchez van de liberale MR is het niet eens met deze analyse. Hij wijst de francofone oppositie met de vinger. “De PS had het over de klank van nazibottines toen de regering-Michel aantrad. En Ecolo verwees met een karikatuur van Theo Francken naar de Wehrmacht.”

“Die uitspraken van een aantal Franstaligen hebben nu tot dit resultaat geleid. Ecologisten, jullie krijgen nu de rekening van jullie lichtzinnigheid gepresenteerd.”

Onkelinx: “Mensen verkiezen origineel boven kopie”

Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse PS, legt de schuld voor de remonte van Vlaams Belang wel expliciet bij N-VA. Het discours van die partij lag in haar ogen de voorbije vijf jaar te dicht bij extreemrechts.

“Het is bijzonder zorgwekkend, maar dit verbaast me niet", aldus Onkelinx aan RTL-TVi. "De mensen verkiezen het origineel boven de kopie. Als sommige N-VA-leden zoals Theo Francken extreemrechtse uitspraken doen, dan keert de kiezer zich naar het origineel."