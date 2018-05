Rudy De Leeuw (ABVV): "Regering kibbelt het pensioendossier kapot" Rob Van herck

27 mei 2018

14u13

Afscheidnemend ABVV-topman Rudy De Leeuw is niet tevreden met de manier waarop het pensioendossier vordert. "Er is alweer gekibbel in de regering, en daardoor is men het pensioendossier aan het kapot kibbelen", zegt hij in de studio van VTM NIEUWS.

Het pensioendossier veroorzaakt inderdaad al maanden wrevel. Deze week bereikte minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) nog een akkoord met de vakbonden over een lijst met zware beroepen, maar die stootte op heel wat kritiek. En dat stemt De Leeuw niet optimistisch.

“Alweer is er veel gekibbel binnen deze regering. Zij die het hardst roepen, zijn zij die twee of zelfs drie beroepen doen. En die mensen kunnen moeilijk over een zwaar beroep spreken”, haalt De Leeuw uit. “Daarnaast heeft de overheidsvakbond op het overleg nog een aantal opmerkingen gegeven op de voorgelegde lijst, omdat ze geen kat in een zak willen kopen. Op deze manier is men het dossier aan het kapot kibbelen."