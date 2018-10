Rudy Coddens sluit Mathias De Clercq niet uit als burgemeester in Gent Daimy Van den Eede HA

15 oktober 2018

Rudy Coddens (sp.a) sluit Mathias De Clercq (Open Vld) niet uit als burgemeester van Gent. "Alles moet besproken worden. We zullen zien wat het resultaat is van de onderhandelingen", zegt de socialist aan VTM NIEUWS.

Het kartel sp.a/Groen daalt met 12 procent in de neuzekesstad, maar blijft wel de grootste. De Clercq claimde gisteren met een stijging van 8,9 procent de grote overwinning.

"Als de volledige uitslag binnen is, gaan we alles analyseren. Maar we zijn wel aangewezen om te spreken met de Open Vld en Mathias De Clercq", zegt Coddens. "We zullen met elkaar moeten onderhandelen. Dat gaan we met een open geest doen, hopelijk doet de Open Vld dat ook. We sluiten De Clercq zeker en vast niet uit", klinkt het.



Groen-kopstuk Elke Decruynaere schrikt niet dat De Clercq het burgemeesterschap claimt, maar vindt dat het de komende dagen moet gaan over het project. "Hij heeft 1 op 4 Gentenaars overtuigd, wij 1 op 3." Decruynaere oppert dat het kartel aan zet moet komen en wijst op de score van Groen, die ze omschrijft als "ook zeer positief." Coddens blijft voor de Groen-kopvrouw de kandidaat-burgemeester van de kartelpartners sp.a en Groen.

Derde partij in Gent is N-VA met 12,3 procent, gevolgd door CD&V met 8,8 procent. Vlaams Belang haalt in Gent 8 procent. PVDA haalt 6,9 procent. DUW.GENT is voorlaatste met 2,1 procent en BE-ONE eindigt met 1 procent.

Het is nog altijd wachten op de resultaten van twee stembureaus.