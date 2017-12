Rudi Vervoort wil dat federale regering dossier Eurostadion overneemt TK

Bron: Belga 2 rv Een simulatiebeeld van het Eurostadion. De federale regering moet het dossier van het Eurostadion overnemen. Dat zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vandaag in een interview in La Dernière Heure. "Als het bij het Brussels gewest blijft, dan komt er zeker tegenstand uit Vlaanderen", zegt hij.

De UEFA maakte vorige week bekend dat Brussel geen gaststad wordt voor het EK Voetbal 2020, omdat er nog te veel onzekerheid is rond het Eurostadion-project. Dat lijkt maar niet rond te geraken. Voor Vervoort is het duidelijk dat het hele dossier moet verhuizen van het Brusselse naar het federale niveau. "Ik stel oprecht voor dat de federale regering zich ermee bezig gaat houden. Als het Brussels gewest het project weer opneemt, dan komt er zeker tegenstand uit Vlaanderen", zegt de minister-president. "Heeft die de capaciteit om dat te doen? Is er een politieke wil? Aan hen om dat te bewijzen."

Dat Brussel het EK Voetbal nu misloopt, is volgens Vervoort de schuld van enkele groepen en individuen die "de hele zaak willen doen mislukken". Onder meer de Belgische voetbalbond en zijn voorzitter en die van Club Brugge, Bart Verhaeghe, krijgen een veeg uit de pan. Ook de federale regering treft schuld, zegt de minister-president. Premier Michel heeft nooit iets gedaan in dit dossier "omdat N-VA nooit zou aanvaard hebben dat de federale regering het dossier overneemt".

Het bestaande Koning Boudewijnstadion renoveren, een plan B dat hier en daar circuleert, is geen optie, vindt Vervoort. "Dat kan alleen als er geld op tafel komt, maar dat komt er niet."