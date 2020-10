Ruben Lecok wordt opnieuw kabinetschef van premier Alexander De Croo SVL

05 oktober 2020

12u38

Bron: Belga 1 Ruben Lecok wordt kabinetschef van eerste minister Alexander De Croo. Dat laat woordvoerder Tom Meulenbergs weten. Lecok was eerder al aan de slag bij de Open Vld’er.

Lecok wordt kabinetschef en secretaris van de ministerraad. Hij was tussen 2011 en april 2020 directeur van de beleidscel Algemeen Beleid van achtereenvolgens Open Vld-vicepremiers Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo. Daarvoor werkte hij bij de Nationale Bank en was hij onder meer hoofd van de studiedienst van Open Vld. In maart verliet hij nog de politiek om aan de slag te gaan in de privésector. “Ik heb 15 jaar met veel trots voor de overheid gewerkt. Maar ik moet toegeven dat het eindigt met een anticlimax. Als we in een land van 11 miljoen mensen al niet meer kunnen opschieten… Waar lukt het dan wel nog?”, liet Lecok toen optekenen in De Tijd.

De Croo heeft daarnaast een kabinetschef Veiligheid en Buitenland aangeduid. Hij zal het team aansturen voor het buitenlands beleid en het inlichtingen- en veiligheidsbeleid opvolgen. De functie gaat naar Peter Moors, huidig voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken. Moors was van 2014 tot 2019 kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking van De Croo. Daarvoor was hij onder meer directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), Belgische ambassadeur in Griekenland en diplomatiek adviseur van eerste minister Guy Verhofstadt.

Tom Meulenbergs wordt directeur Communicatie en zal optreden als woordvoerder van de premier. Hij zal nog een Franstalige collega naast zich krijgen. Meulenbergs is sinds de start van de regering-Di Rupo woordvoerder van de vicepremier van Open Vld in de federale regering, achtereenvolgens Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo. Daarvoor was hij onder meer partijwoordvoerder van Open Vld en communicatiedirecteur van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Lees ook: Begrotingsexpert Wim Moesen fileert A4’tje met krijtlijnen van regering-De Croo: “Het slechtste wat ons kan overkomen: EU-steun missen door gekibbel” (+)