RTL stopt samenwerking met omstreden Emmanuelle Praet

27 november 2018

19u10

Bron: Belga/De Morgen 0 De directie van RTL Belgium heeft beslist om de samenwerking met Emmanuelle Praet stop te zetten. Dat heeft ze aangekondigd in een mededeling. De beslissing volgt nadat de chroniqueur zogenaamde "buitensporige uitspraken” had gedaan in het televisieprogramma ‘C'est pas tous les jours dimanche’. Vandaag vond een onderhoud plaats tussen Praet en de directie van de zender.

Praet nam in de uitzending de vertegenwoordigers van ‘gele hesjes’ die aanwezig waren in de uitzending op de korrel door hen erop te wijzen dat ze "altijd voor dezelfden hadden gestemd in Wallonië”. “Ecolo maakte bij de jongste verkiezingen een sprong. Alle taksen die u betaalt, zijn milieutaksen, dus denk toch een beetje na bij de volgende verkiezingen”, klonk het.

Volgens Theo Francken hebben de Waalse groenen om haar ontslag gevraagd. “Zij krijgen haar scalp op een dienblaadje van RTL”, schreef hij op Twitter. Zender RTL en Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi ontkennen dat de groene frontvrouw erop aandrong om Praet opzij te schuiven.

“Niet choquerend”

In Wallonië staat Praet al langer bekend om haar stevige uitspraken. Zo vond ze in een debat over de reclame van het ‘sugardating’-bedrijf RichMeetBeautiful dat er eigenlijk niets mis was met een jonge vrouw die haar diensten aanbiedt aan een oudere man. “Niet choquerend”, klonk het. Ook heeft ze al enkele keren een aanvaring gehad met Alain Raviart, een van de andere opiniemakers in het programma.

“Het is niet de eerste keer dat haar stijl haar in de problemen brengt”, zegt Alain Gerlache, mediaspecialist voor onder meer RTBF in ‘De Morgen’. Hij wijst er tegelijk op dat ook andere opiniemakers in het programma een politieke achtergrond hebben. Praet heeft een “rechtse aanhang”, maar Raviart heeft bijvoorbeeld lang voor CdH-politica Joëlle Milquet gewerkt. En Michel Henrion, nog een ‘chroniqueur’, heeft een verleden als woordvoerder voor Guy Spitaels (wijlen ex-voorzitter van de PS).

“Die twee anderen doen soms ook wel eens straffe uitspraken”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Maar in het programma wordt die mensen dan ook gevraagd om stelling in te nemen.”

