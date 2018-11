RTL schorst opiniemaker wegens "buitensporige" uitspraken over ‘gele hesjes’: “Jullie hebben altijd voor dezelfden gestemd in Wallonië” KVE

25 november 2018

18u56

Bron: Belga 0 De directie van de privézender RTL heeft bekendgemaakt dat ze Emmanuelle Praet, een chroniqueur van radio en tv, voorlopig schorst wegens "buitensporige" uitlatingen in de zondagse tv-uitzending "C'est pas tous les jours dimanche".

Emmanuelle Praet nam vertegenwoordigers van "gele hesjes" die aanwezig waren in de uitzending, op de korrel door hen erop te wijzen dat ze "altijd voor dezelfden hadden gestemd in Wallonië" en dat "Ecolo bij de jongste verkiezingen een sprong gemaakt had, dat al de taksen die u betaalt, milieutaksen zijn, dus denk toch een beetje na bij de volgende verkiezingen".

“Ernstige fout”

"De directie van RTL betreurt deze buitensporige uitspraken en wil er nadrukkelijk afstand van nemen", zegt ze in een mededeling. "Het gaat om een ernstige fout van de polemiste, die de uitwisseling van ideeën in de uitzending moet dienen en geenszins de opdracht heeft de actie van specifieke partijen op gratuite wijze te verguizen door ongegronde algemeenheden te gebruiken", zo staat in het communiqué.

"In tijden van 'fake news', kan dit het wantrouwen van de burgers tegenover de instellingen, met inbegrip van de nieuwsmedia, alleen maar versterken, wat onaanvaardbaar is voor de directie van RTL", zo wordt eraan toegevoegd.

De directie zal de komende dagen een gesprek hebben met Praet. In afwachting daarvan "wordt ze van antenne gehaald, zowel voor tv als voor radio".