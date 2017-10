RTL Belgium: 36 banen bedreigd bij de productie van magazines 23u35

Bron: Belga 0 Photo News De directie van mediagroep RTL Belgium heeft de intentie te kennen gegeven om 36 banen te schrappen in de afdeling van de magazines. Het personeel zal voortaan niet langer werken voor één magazine, maar voor alle magazines samen. Dat heeft de directie van de Franstalige, commerciële mediagroep bekendgemaakt.

Bij RTL Belgium verdwijnen 105 banen, of zowat een op de acht. Het transformatieplan #evolve moet de mediagroep beter laten inspelen op de nieuwe vormen van mediagebruik. Er zouden ook nog 15 banen verdwijnen bij de reclameregie en 30 bij de redactie.



Intern productieplatform

Tijdens een nieuwe ondernemingsraad gaf de directie details over de plannen bij de afdeling van de magazines. Daar zouden 36 van de 220 jobs verdwijnen, 13 bij de productie-afdeling en 23 bij de exploitatie (vooral technische banen).



Volgens de directie is het de bedoeling om "een intern productieplatform op te richten gericht op multitasking, multimedia en multimerken". De ploegen gaan volgens de directie werken volgens thema en niet meer per magazine.



Het personeel zal niet langer samenwerken met externen, zoals nu al voor een groot deel het geval is. De directie liet ook weten om de productie niet langer uit te besteden. Het aantal magazines zou niet verminderen.



Ongerust

De vereniging van journalisten van RTL toont zich vanavond erg ongerust over de plannen van de directie van de mediagroep en over het groot aantal ontslagen en de sociale gevolgen daarvan. De journalisten zijn ook bezorgd over het mogelijke verlies van bekwame technici, grafische ontwerpers en regisseurs, "beroepen die belangrijk zijn om een journaal op antenne te krijgen", en over de kwaliteit van de uitzendingen.