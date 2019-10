RTBF schort platform tegen fake news op enkele uren na lancering LH

18 oktober 2019

16u34

Bron: Belga 0 De Franstalige openbare omroep RTBF heeft slechts enkele uren na de voorstelling besloten om haar platform tegen valse informatie Faky op te schorten. "Faky komt zeer binnenkort terug in een verbeterde versie", staat te lezen op de homepage.

Faky moest aanwijzingen geven over de betrouwbaarheid van een artikel of een foto door journalistieke en algoritmische analyses samen te voegen.



Het platform kreeg snel na de lancering deze middag al kritiek. Verschillende journalisten lieten op Twitter weten verbaasd te zijn door de resultaten omdat ernstige artikels een slecht resultaat kregen en valse informatie door het platform niet werd gedetecteerd.



"In geen geval willen we voorschrijven wat te lezen of niet. Faky is een aanmoediging voor de kritische geest", zei RTBF-woordvoerder Axelle Pollet.