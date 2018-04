Roze Paw Patrol-eetbordjes van Zeeman teruggeroepen

04 april 2018

Bron: Belga

De firma W&O Products roept een eetbordje in melamine met puppy-motief van Paw Patrol terug, omdat de stof melamine kan loskomen en in de voeding op het eetbord kan terechtkomen. Dat is schadelijk voor de gezondheid. Het artikel wordt sinds 27 november 2017 verkocht bij Zeeman in België .