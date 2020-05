Rousseau speelt met idee om tot 16 jaar hoofddoekenverbod in te voeren: “Laat ons er rustig over in gesprek gaan” SVM

31 mei 2020

14u43

Bron: De Standaard 3 Een uitspraak van Conner Rousseau in ‘De Standaard’ zorgt op sociale media voor de nodige ophef. De sp.a-voorzitter speelde met het idee om een hoofddoekenverbod tot zestien jaar in te voeren. “Als je alcohol kunt verbieden tot zestien jaar, waarom dan niet ook de hoofddoek op school?”, klonk het. Rousseau benadrukte op Twitter wel dat het enkel om een vraag gaat, bedoeld om het debat op gang te trekken. Geen voorstel dus. “Laat ons er rustig over in gesprek gaan.”

Op Twitter werd echter verbaasd gereageerd. “Is het niet dringend tijd dat politici zich niet meer moeien met de levensbeschouwelijke keuzes van burgers?”, vond columniste Yasmien Naciri. “Dat zou in België in deze tijden pas écht vernieuwend zijn, in plaats van mensen nog méér te stigmatiseren en uit te sluiten.”

Is het niet dringend tijd dat politici, buitenstaanders zich niet meer bemoeien met de levensbeschouwelijke keuzes van burgers?

Dat zou in België, in deze tijden pas écht vernieuwend zijn. In plaats van mensen nog méér te stigmatiseren en uit te sluiten. #LT Yasmien Naciri(@ Smienos) link

Ook de politiek roerde zich, van links tot rechts. “Een algemeen hoofddoekenverbod tot 16 jaar is goedkoop scoren op de kap van een bepaalde bevolkingsgroep, in strijd met artikel 14 van het Kinderrechtenverdrag en discriminerend. Tenzij Rousseau ook vrijzinnige lentefeesten en plechtige communies wil verbieden”, vindt PVDA-fractieleider Tom De Meester.

Een algemeen hoofddoekenverbod tot 16 jaar is:

- goedkoop scoren op de kap van een bepaalde bevolkingsgroep.

- in strijd met artikel 14 van het Kinderrechtenverdrag.

- discriminerend, tenzij Rousseau ook vrijzinnige lentefeesten en plechtige communies wil verbieden. https://t.co/485FWYKGHx Tom De Meester(@ TomDMeester) link

In CD&V-kringen werden de nodige wenkbrauwen opgetrokken. “Geen verschil tussen alcohol en hoofddoek? Alcohol is schadelijk voor uw gezondheid, een hoofddoek bij mijn weten niet. Het enige schadelijke is de manier waarop mensen geloofsbelijdenis demoniseren”, stelt gemeenteraadslid Lore Baeten. Haar voorzitter Joachim Coens kon zich vinden in die woorden. “Inderdaad een bizarre vergelijking van Conner.”

Inderdaad een bizarre vergelijking van Conner Joachim Coens(@ joachimcoens) link

Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy rekent zich intussen al rijk. “We vragen ons af wanneer de partij van Rousseau onze vraag tot een algemeen hoofddoekenverbod op scholen zal steunen.”

Hoe wereldvreemd kun je zijn: dat je denkt dat een #hoofddoek voor kinderen en prille tieners niet schadelijk is. CD&V dus. 😳



We vragen ons ondertussen wel af wanneer de partij van @conner_rousseau dan ook onze vraag tot een algemeen hoofddoekenverbod op scholen zal steunen. 👇 https://t.co/o2QPIPOMRa Sam van Rooy 🖤💛(@ SamvanRooy1) link

Maar zo’n vaart zal het niet lopen. “Wie mij kent, weet wel beter dan uit de context gerukte quotes”, reageerde Rousseau. En hij verwees nog eens naar het letterlijke citaat uit ‘De Standaard’.

Wie mij kent, weet wel beter dan uit de context gerukte quotes. Hier een verduidelijking van mijn vraag. Ik kijk uit naar de discussies tijdens onze gespreksrondes volgend jaar. (Of vroeger :)) Geniet nu maar van jullie weekend. pic.twitter.com/rR1Vvwht3O Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

“Voor mij is de eigen overtuiging -en dus de vrije wil- het richtsnoer. Ik hoop dat we het er over eens zijn dat we kinderen en jongeren tijd moeten geven om de eigen keuzes te maken. Misschien is 16 wel een leeftijd waarop jongeren geacht kunnen worden hun eigen geloofsovertuiging te kiezen?”