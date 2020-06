Rousseau: “Premier moet maar zien wanneer ze wil communiceren” jv

15 juni 2020

20u45

Bron: belga 1 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau is niet van plan om de formatiebal in zijn richting te laten terugkaatsen. "De premier moet zelf maar zien wanneer ze wil communiceren", zo zei hij in VTM NIEUWS. "Ik denk dat iedereen weet dat zij aan zet zal komen en dat zij nodig is om de volgende stap te zetten."

Rousseau en PS-evenknie Paul Magnette trokken maandag met het "eindverslag" van hun snuffelronde onder partijvoorzitters naar premier Sophie Wilmès (MR). Zij is de enige die het schriftelijke verslag kreeg en voor de socialistische leiders is het duidelijk dat zij nu het best geplaatst is om de volgende stap te zetten. Over het scenario dat ze zelf naar voren schuiven, lossen Magnette en Rousseau niets.

Premier Wilmès zelf reageerde maandag nog niet. In de wandelgangen valt te horen dat ze de bal zonder meer terugkaatst naar Magnette en Rousseau. "Zo heb ik dat niet begrepen", reageerde Rousseau echter. "We hebben een goed gesprek gehad vanmiddag, waarbij heel duidelijk was dat zij de aangewezen en enige persoon is die eigenlijk de rol van formateur kan opnemen."

Concreet verwacht Rousseau dat Wilmès nu "de juiste stap zet en de juiste mensen samenbrengt". "Ze kan nu het initiatief nemen om de volgende stap te zetten. En ze kan de tijd daarvoor nemen om dit verslag nog eens grondig te bestuderen."

Rousseau merkt daarbij nog fijntjes op dat het ook Wilmès is die op 26 september het vertrouwen zal moeten vragen van het parlement. "Want deze minderheidsregering, deze 38 zetels, zijn niet houdbaar om een volwaardige en stabiele regering te vormen.”