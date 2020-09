Rousseau overtuigd dat VOORUIT en Vooruit “in harmonie” kunnen samenleven HAA

Bron: Belga 38 Politiek Sp.a wordt VOORUIT, maar de keuze voor die naam zet kwaad bloed bij het Gentse kunstencentrum Vooruit, dat juridische stappen niet uitsluit. Partijvoorzitter Conner Rousseau meent dat de naamsverandering geen probleem hoeft te zijn. “Ik denk dat mensen het onderscheid kunnen maken en dat we in harmonie kunnen samenleven”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.



Rousseau maakte woensdag bekend dat de Vlaamse socialisten dit jaar nog hun partijnaam wijzigen van sp.a in VOORUIT. Die nieuwe naam is een “knipoog” naar het socialistische verleden, maar met het “vizier op de toekomst”, luidde het.

Kunstencentrum Vooruit in Gent reageerde misnoegd en sluit juridische stappen niet uit. Het kunstencentrum voert al sinds 1982 een onafhankelijke koers en wil niet met een politieke partij geassocieerd worden.



“Iedereen is vrij om juridische stappen te nemen”, reageerde Rousseau in ‘De Ochtend’. “Maar ik denk dat kunstencentrum Vooruit een sterke reputatie heeft opgebouwd en dat mensen wel degelijk het onderscheid kunnen maken.”

“De naam is echter al heel wat ouder dan 82 en komt uit de socialistische beweging”, zegt Rousseau, die benadrukt dat hij hierover “geen polemiek wil voeren op de radio”. “Ik ben ervan overtuigd dat we in harmonie kunnen samenleven.”



