Rousseau over regeringsvorming: “Laat ze maar komen met een voorstel en dan zal ik zien of het sociaal genoeg is” kv

27 juni 2020

05u48

Bron: Belga 0 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau "ziet niet in welke constellatie zonder de PS inhoudelijk interessant is voor sp.a". Dat zegt hij vandaag in een interview met De Morgen.

Rousseau lijkt niet van plan om de PS los te laten. "Ik zie niet in welke constellatie zonder de PS inhoudelijk interessant is voor ons. Het is een cliché, maar ik kijk echt enkel naar de inhoud. Als het een goed project is voor ons, waarom zou het dan geen goed project zijn voor de PS?", zegt hij. Rousseau past alvast voor een Zweeds Plus-verhaal. "Het Zweeds beleid depanneren? Neen, dank u. Het Zweeds verhaal is genadeloos afgestraft door de kiezer."

De Zweedse partijen lijken nochtans bereid om toegevingen te doen, om sp.a te verleiden. Maar Rousseau is er niet van overtuigd dat sp.a, als vierde Vlaamse partij, een verschil kan maken tegenover het centrumrechtse blok. Al slaat hij de deur niet helemaal toe. "Laat ze maar komen met een inhoudelijk voorstel en dan zal ik zien of het sociaal genoeg is.”



Sowieso is er dan nog 'de Vlaamse kwestie'. Inbreken in de regering-Jambon I lijkt een logische eis voor sp.a. Op die manier vermijdt Rousseau een spreidstand tussen federaal besturen met N-VA, Open Vld en CD&V, en Vlaams oppositie voeren tegen diezelfde partijen. Tegelijk: in welke mate zullen die drie partijen bereid zijn om hun regeerakkoord te herschrijven op maat van sp.a? Rousseau: "Zo aantrekkelijk is die regering-Jambon I nu ook niet.”