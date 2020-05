Rousseau: "In juni of september moet er zicht zijn op nieuwe regering” SPS

01 mei 2020

22u29

Bron: Belga 0 Sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil dat er in juni of in september uitzicht is op een nieuwe regering. "In juni of september moet er iets zijn in het belang van de toekomst van het land", zo zei Rousseau in Terzake. Rousseau heeft zelf achter de schermen contacten met andere partijen. Hij doet meteen ook een oproep het "eigen grote gelijk" te overstijgen.

Op zijn eerste 1 mei als sp.a-voorzitter legde Rousseau een 'new social deal' op tafel om uit de coronacrisis te geraken. In die deal pleit Rousseau onder meer voor extra overheidsinvesteringen en voor een eerlijker fiscaliteit.

Rousseau wil dat pleidooi voor meer solidariteit ook doortrekken in de gesprekken voor de vorming van een nieuwe federale regering. De sp.a-voorzitter liet eerder al weten dat hij de volmachten voor de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès niet wil verlengen. "Deze regering is eindig. Dit project eindigt", dixit Rousseau in Terzake.

Rousseau vindt dat er gesprekken moeten zijn over de vorming van een nieuwe ploeg. "Ik wil niet in juni of september tegen de mensen moeten zeggen: 'jullie zijn bezig met jullie inkomen, met jullie gezondheid, met de organisatie van school en kinderen, met het redden van jullie zaak of het zoeken van een job, maar de politiek gaat nog eens een toerke doen en een circus organiseren, omdat ze het niet eens zijn met elkaar".

In een interview met Het Nieuwsblad haalde Rousseau stevig uit naar MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Dat Bouchez niet wil praten voor eind september, noemt Rousseau "onverantwoord".

"Bouchez speelt wellicht liever met ministerpoppetjes dan het land te redden (...) Hij is heel fier dat hij de toekomst van het land blokkeert. Ik zou daar niet fier op zijn, het is schandalig", sneerde Rousseau in de krant. In een interview met onze krant ontkent Bouchez die beschuldigingen.

Die scherpe woorden herhaalde Rousseau niet in Terzake. Hij riep wel iedereen op "zijn verantwoordelijkheid te nemen" en het "eigen grote gelijk" te overstijgen. Zelf is Rousseau naar eigen zeggen bereid "de oude politieke tegenstellingen op dit crisismoment te overstijgen".

Lees ook:

MR acht hervorming na coronacrisis mogelijk: “We kunnen niet verder met negen ministers bevoegd voor Gezondheid”

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau pleit voor ‘new social deal’: “Overheid moet fors investeren”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez na de felle kritiek: “Ik wil graag geliefd zijn in Vlaanderen” (+)