Rousseau hint op investeringsregering “waarbij de Vlaming op beide oren kan slapen”

04 september 2020

Bron: VRT

Kersvers co-preformateur en sp.a-voorzitter Conner Rousseau is ervan overtuigd dat de zeven partijen genoeg vertrouwen hebben om met een "ijzersterk akkoord” toe te treden tot een "investeringsregering” die kan investeren in gezondheidszorg, in lonen, pensioenen en in de veiligheid van de Vlamingen en de Belgen, zo verklaarde hij op Het Journaal (Eén).