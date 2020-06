Rousseau en Magnette hebben hun verslag af en vragen premier Wilmès om formatie over te nemen Isolde Van Den Eynde

15 juni 2020

16u00 56 Het socialistische duo Conner Rousseau (sp.a) en Paul Magnette (PS) heeft de snuffelronde voor een federale regering afgewerkt. De partijvoorzitters kregen zonet een mondeling verslag met de voornaamste conclusies. Sophie Wilmès (MR) kreeg als enige een schriftelijk verslag. De twee vragen dan ook aan de premier om de stok over te nemen.



Conner Rousseau en Paul Magnette spraken de voorbije weken met alle partijvoorzitters. De twee zeiden van in het begin dat ze geen coalitiekeuze zouden maken, maar dat ze een informele snuffelronde hielden om de regeringsvorming nieuw leven in te blazen. De rode voorzitters lieten op hun partijbureau’s wel verstaan dat een Vivaldi-regering met groenen, socialisten, liberalen en CD&V niet levensvatbaar is op dit moment.

De twee zagen deze namiddag premier Sophie Wilmès. Zij kreeg als enige een schriftelijk verslag van die snuffelronde. Rousseau en Magnette willen dan ook graag de stok aan haar doorgeven. Aangezien de regering Wilmès - toch op papier - een volwaardige regering is, kan de koning geen informateur of formateur aanstellen. Zijn handen zijn gebonden. Sophie Wilmès staat als premier boven het partijgewoel. Speelt ook mee: zij kan en zal haar eigen regering niet ondermijnen. Bovendien is haar partij, de MR, even incontournable in een regering als de PS.

In de conclusie van het verslag zou staan dat de paars-gele coalitie de meest logische piste is die moet worden bewandeld. Probleem: daar staan geen antwoorden in van de betrokken partijen. Willen zij de sprong wagen om nu écht te onderhandelen? Die vraag moet eerst worden beantwoord vooraleer de premier de arena van de formatie instapt. Als er een engagement is van die partijen, is de premier bereid om de stok over te nemen van de twee socialisten. De voorbije weken toonde de premier zich alvast een voorstander van een regering met PS en N-VA, een regering met de twee grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens. Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez breekt daar de laatste weken een lans voor.

Om 16 uur gaat Wilmès voor haar wekelijkse gesprek langs bij de koning. Daar zal ze hem ongetwijfeld de huidige situatie voor de vorming van een regering uit de doeken doen.