Rotterdams museum geeft gestolen altaarbeeldjes uit de zestiende eeuw terug aan Waalse kerk HLA

21 januari 2020

16u34

Bron: Belga 0 Het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam schenkt volgende week zes gestolen 16de-eeuwse altaarbeeldjes uit zijn collectie terug aan de Sint-Gorikskerk in het Henegouwse Boussu-lez-Mons. Aan de teruggave ging tien jaar onderhandeling vooraf, meldt Kerknet Vlaanderen dinsdag, onder aanhaling van De Volkskrant. De verzekeringswaarde van de zes beeldjes bedraagt 128.000 euro.

Het kerkbestuur van Boussu liet twee maanden geleden veiligheidshalve beslag leggen op de beeldjes, toen ze door Boijmans Van Beuningen waren uitgeleend aan het stadsmuseum M in Leuven. De beeldjes blijven na afloop van de tentoonstelling op 26 januari in België, bevestigen het kerkbestuur en de directie van Boijmans Van Beuningen.

De retabelbeeldjes werden omstreeks 1520 in Brussel gemaakt door Pasquier Borman, zoon van meesterhoutsnijder Jan Borman. Het atelier van de familie Borman was in het begin van de zestiende eeuw toonaangevend. Vader Jan Borman was even virtuoos en invloedrijk als tijdgenoot Jeroen Bosch.

De beeldengroep werd in december 1914 van het houten Mariaretabel uit de Sint-Gorikskerk gestolen. In 2006 gaf een Nederlandse kunstliefhebber de beelden aan de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Zij keren nu terug naar de kerk in Boussu en worden er in het unieke altaarstuk, waarop het leven van Maria staat uitgebeeld, teruggeplaatst.

Het Mariaretabel van Boussu is een van de weinige volledige altaarstukken van de Zuidelijke Nederlanden uit die tijd dat bewaard is gebleven, omdat die veelal werden vernield tijdens de Beeldenstorm van 1566. De namen van de meeste houtsnijders zijn verloren gegaan. Ook dat maakt het retabel uit Boussu bijzonder. Wanneer het retabel weer te zien is in Boussu, is nog onduidelijk.