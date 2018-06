Rottende bananen verraden drugsbende, bendeleider krijgt 15 jaar cel Patrick Lefelon

28 juni 2018

10u12 0 Het kopstuk van de zogenaamde 'Bananenbende', Karim A., is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de invoer van bijna 3,5 ton cocaïne via de Antwerpse haven. 12 andere bendeleden kregen straffen tussen 12 maanden en 10 jaar. De bende werd verraden door de stank van rottende bananen in acht achtergelaten containers.

Het onderzoek tegen de bende startte in november 2015 toen de directie van de containerkaai 730 in de Antwerpse haven de politie tipte. Op de kade stonden acht koelcontainers met ladingen bananen die al weken onaangeroerd waren gebleven. De stank werd ondraaglijk.

De speurders vonden het raar dat de firma die de bananen had besteld geen actie ondernam, maar ondertussen wel ladingen verse bananen uit Zuid-Amerika liet overkomen.

In augustus 2016 werd een lading van 1,7 ton ontdekt in een container bananen. Kort erna vonden havenarbeiders bij toeval een tweede lading van 1,75 ton cocaïne in een andere container met bananen.

Telefoontaps

Het onderzoek ging van start met telefoontaps en observaties en geleidelijk kwam de bende rond Karim A. in beeld. Uiteindelijk moesten 18 mannen tussen 25 en 55 jaar en één vrouw van 43 jaar terechtstaan . Belgen en Nederlanders met adressen in en rond Antwerpen, in Limburg, in het Brusselse, in Nederland en zelfs in Bredene.

De procureur had tegen de bende in totaal 135 jaar cel gevorderd. Hij vond het bewezen dat de bende rond Karim A. minstens aan twee grote ladingen cocaïne kon worden gelinkt.

Kopstuk Karim A. was net als zijn kompaan Khalid O.H., die tien jaar cel kreeg, nooit op het proces aanwezig. Van de 19 verdachten kwam er maar één naar het vonnis luisteren. Vijf van de bendeleden werden vrijgesproken.