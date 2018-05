Rospot van Kom op tegen Kanker na één dag al gestolen: "Schandalig" Bart Boterman

12 mei 2018

19u16

Bron: eigen berichtgeving 0 "Schandalig", zo noemt Kathy Broos van de Proxy Delhaize in Blankenberge de diefstal van de Rospot van Kom op tegen Kanker. Het spaarpotje van de nationale inzamelactie stond sinds vrijdagmiddag aan de kassa in haar zaak op de Grote Markt in de badstad.

"Tientallen Blankenbergenaars toonden zich vrijdag al solidair en stopten er geld in. Tegen de vooravond was het potje al voor drie vierde gevuld met in totaal enkele tientallen euro's. Onze ontsteltenis was groot toen het spaarpotje vrijdagavond plots was verdwenen", vertelt zaakvoerster Kathy. Voor haar gaat het niet om het geld, maar wel om het principe.

"Dat geld is niet van ons, maar voor kankeronderzoek en ter ondersteuning van kankerpatiënten. Wie het in zijn hoofd haalt om zoiets te stelen, heeft geen geweten. Ik vraag mij echt af wie zoiets doet", aldus Kathy. Ze plaatste zelfs al een oproep op Facebook. "Want misschien stopte iemand het potje samen met aangekochte spullen in zijn of haar tas aan de kassa, zonder slechte bedoelingen. Maar als je thuis komt, moet je dat toch zien. Mijn oproep leverde echter niets op, want niemand kwam het spaarpotje terugbrengen", gaat Kathy verder.

Ze heeft inmiddels een nieuw spaarpotje zonder officiële sticker aan de kassa gezet. Aan de andere kassa staat nog een origineel exemplaar. Ze hoopt dat die zullen blijven staan.