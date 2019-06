Exclusief voor abonnees Rosemie (45) doorbreekt taboe over polyamoureuze relatie: "Arend is een kind van ons vieren” “Arend heeft twee papa’s. En neen, er is geen pluspapa bij. Ik ben niet gescheiden” Ingrid De Vos

03 juni 2019

18u09 1 “Arendje heeft niet één, maar twee papa’s. Nu met vaderdag moet zijn mama er op school even op wijzen dat hij twee cadeautjes moet knutselen. En dan moet ik verduidelijken dat het niet om een papa en een pluspapa gaat. Mijn echtgenoot en ik zijn niét gescheiden. En ook de vrouw van zijn biologische vader haalt onze zoon wel eens op. Arend is een fantastisch kind van ons vieren.”

Zelf heeft Arend nooit anders geweten dan dat vier volwassenen voor hem zorgen: zijn mama Rosemie Vanwynsberghe (45) en haar echtgenoot Bernard (°). En zijn biologische papa Ron (°) en diens vrouw Vera (°). Voor hem is dat normaal. Maar voor een uk van vijf kan het best moeilijk worden om in de klas uit te leggen wie nu precies zijn ouders zijn. Om haar zoon daarbij te helpen heeft Rosemie een kinderboekje gemaakt.

