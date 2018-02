Rookverbod vooral in discotheken en sishabars niet nageleefd KVDS

16 februari 2018

08u29

Bron: Belga 0 Het rookverbod in cafés werd vorig jaar in 13 procent van alle gecontroleerde zaken niet nageleefd. Dat blijkt uit cijfers waarover de krant La Dernière Heure bericht. Vooral sishabars en discotheken blijken niet altijd in orde met de wetgeving.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid stelt dat het aantal inbreuken niet gedaald is in vergelijking met vorig jaar. "Maar het beeld is wel genuanceerder. Er blijven problemen in de shishabars en in de discotheken. Als we deze twee sectoren uit de cijfers halen, daalt het aantal inbreuken naar 11 procent."

"Veel controles hebben vorig jaar net plaatsgevonden in de sishabars en in de discotheken", verduidelijkt ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Het aantal inbreuken toont aan dat we de komende jaren moeten doorzetten met die controles."

Vorig jaar heeft de FOD Volksgezondheid 22.222 controles laten uitvoeren op openbare plaatsen, in de horeca en in speelzalen. Daarbij werden in totaal 2.396 pv's opgesteld en 813.000 euro gevorderd via administratieve boetes.