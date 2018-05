Rookverbod in auto met kinderen erbij goedgekeurd, boete tot 1.000 euro Delphine Vandenabeele Tommy Thijs

18 mei 2018

15u37

Bron: VTM NIEUWS, Belga 2077 De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het rookverbod in de wagen waar kinderen jonger dan 16 jaar bij zijn. Dat vernam VTM NIEUWS. Wie toch in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen, riskeert binnenkort een boete tot 1.000 euro.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil het roken in auto's met kinderen al langer verbieden. Eind vorig jaar kondigde ze een initiatief aan als de federale regering zelf niet met een akkoord zou komen.

Schauvliege volgt nu het voorbeeld van haar Waalse collega en kreeg eerder al steun van alle partijen in het Vlaams parlement. Wie in zijn wagen rookt in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar kan daarvoor binnenkort beboet worden door de politie of de milieu-inspectie. Het rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten. De boete voor inbreuken kan oplopen tot maximaal 1.000 euro. Vorig jaar kondigde de Waalse regering al een gelijkaardig rookverbod aan.

Minister Schauvliege: "Roken in voertuigen tast de luchtkwaliteit in deze voertuigen ernstig aan. Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling."