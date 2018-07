Rookpluim boven Roeselare na brand aan Wallenparking HR

02 juli 2018

17u22

Bron: Twitter, Focus WTV 3 In Roeselare is vanmiddag een brand ontstaan aan de Wallenparking. De grote rookpluim van van kilometers ver te zien.

De brand in het centrum van Roeselare ontstond iets na 16 uur. Twee geparkeerde wagens in de Wallenparking raakten beschadigd. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Een deskundige van het Kortrijkse parket onderzoekt de zaak. Shoppers die hun auto er geparkeerd hadden, moesten de bluswerken afwachten vooraleer ze hun auto konden buitenrijden.

Brand op de #wallenparking in #Roeselare. pic.twitter.com/suRwtwAs8J Dries Verhelst(@ DriesVerhelst) link