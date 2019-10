Exclusief voor abonnees

Rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2020: dit moet je weten

Bieke Cornillie

11 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning in Vlaanderen. Controles komen er niet, maar volgens Netwerk Brandweer speelt dat ook geen rol: “Als je jezelf en je gezin ermee in veiligheid kan brengen, zou het dom zijn om er geen te hangen. Ze redden levens en dat is wat telt.” De brandweer start een campagne en vraagt dat iedereen zijn rookmelder registreert. Maar wat is nu eigenlijk belangrijk, bij het kopen van zo’n rookmelder?