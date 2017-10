Rook in goederentrein in Geraardsbergen, treinverkeer komt opnieuw op gang

06u46

Bron: Belga

In het station van Geraardsbergen kan het treinverkeer opnieuw opstarten, nadat deze ochtend rookontwikkeling was ontstaan in een stuurpost van een goederentrein. Dat zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Enkel in de richting van Lessen zijn de sporen nog niet vrij.