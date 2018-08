Roofmoordenaar tijdens penitentiair verlof twee weken naar Spanje Ken Standaert

31 augustus 2018

00u00 3 Danny Mathijs (58), een tot levenslang veroordeelde roofmoordenaar, is een tweetal maanden geleden tijdens zijn penitentiair verlof naar Spanje gevlucht. Dat bevestigen gerechtelijke bronnen en naasten van Mathijs. "Na twee weken in Spanje heeft hij zichzelf daar aangegeven bij de politie", klinkt het.

De man - die zich tot dan altijd gehouden had aan alle voorwaarden tijdens eerdere verloven - zou in "een depressieve bui" gehandeld hebben nadat hij begin mei als getuige opgeroepen werd voor het proces tegen zijn zoon Andy (23). Die staat terecht voor de dood van zijn hoogzwangere vriendin eind 2015, omdat hij haar tijdens een ruzie zo zwaar toetakelde dat zowel de vrouw als de baby overleed. "Na die getuigenis is alles van vroeger weer naar boven gekomen", klinkt het bij naasten. "Hij had een enorm schuldgevoel en in een opwelling heeft hij die beslissing genomen."

Eentje die de man zuur zal opbreken, want tijdens zijn getuigenis voor de rechtbank in Dendermonde sprak Mathijs nog de hoop uit om dit najaar vervroegd vrij te komen. "Maar door zijn 'uitstapje' naar Spanje zal zijn volledige dossier opnieuw bekeken moeten worden", klinkt het bij gerechtelijke bronnen. "De kans bestaat dat hij nu enkele maanden, zelfs jaren langer in de gevangenis moet blijven." Het Gevangeniswezen wilde niet reageren op de terugkeer van de verdwenen roofmoordenaar.