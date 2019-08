Rood tot zwart weekend op Europese snelwegen: nu al files in Rhônevallei Redactie KVDS

03 augustus 2019

07u50 43 Het is zaterdag een erg drukke dag voor het vakantieverkeer. In Frankrijk wordt een zwarte dag verwacht op de weg, elders in Europa wordt gewaarschuwd voor een rode dag. Om 6.30 uur is er al moeilijk verkeer in Frankrijk op de A7 Lyon - Orange richting zuiden. Daar staat al 50 kilometer file. Er is ook grote drukte in Duitsland, Oostenrijk en in Zwitserland, zo meldt Touring.

Op de A7 (Autoroute du Soleil) Lyon - Orange staat er 32 kilometer file voor Saint-Uze en 10 kilometer file ter hoogte van Valence. Ook op de andere assen in Frankrijk is er al druk verkeer.

In Duitsland staat er 14 kilometer file voor Bad Reichenhall. Op de A3 en de A9 is het druk met verscheidene kleinere files.





In Zwitserland staat er een kleine file voor de Gothardtunnel. In Oostenrijk moet je 40 minuten geduld oefenen voor de Karawankentunnel.





Touring verwacht de topdrukte pas tussen 9 uur en 15 uur. Voor de terugkeer is het vandaag een rode dag in Europa met piekuren tussen 11 uur en 18 uur.

In Frankrijk wordt in totaal voor meer dan 800 kilometer file verwacht, zowel in zuidelijke als in noordelijke richting. Daarbij is Lyon traditioneel een van de grootste knelpunten. Er worden problemen verwacht op de A6/A7 (Autoroute du Soleil) tussen Lyon en Orange, de A9 Orange-Montpellier-Barcelona, de A10 van Poitiers naar Bordeaux en dan naar de A62 Bordeaux-Toulouse en de A61 Toulouse-Narbonne. Ook worden lange wachttijden verwacht voor de Mont Blanctunnel richting Italië. Alternatieve en minder drukke routes naar het zuiden zijn de A20 (Vierzon-Montauban) en de A71/A75 (Orléans-Béziers).

In Duitsland zullen files ontstaan rond Stuttgart, Neurenberg en München en in het noorden bij Bremen en Hamburg. In Oostenrijk moet het verkeer aansluiten op de Fernpasroute in Tirol en de A10/A11 van Salzburg naar Slovenië, met de Karawankentunnel als grootste knelpunt. Verkeer in Zwitserland zal al vastlopen voor de Gotthardtunnel. Dit weekend begint in Italië de zomervakantie, dus ook daar wordt het druk, met name op de wegen naar het zuiden en naar de Noord-Italiaanse meren.

De automobilistenbond VAB raadt dan ook aan om niet op zaterdag te vertrekken. Wie vandaag toch per se wil vertrekken richting het zuiden, wacht beter tot in de late namiddag. Dan zullen de files stilaan afnemen.

Zondag neemt de verkeersdrukte overal af, alleen Spanje kampt dan nog met drukke snelwegen. Wie kan wachten tot dan, vertrekt met andere woorden beter op zondag. “Dan rijd je quasi filevrij en kom je ook uitgerust aan op je bestemming”, aldus Joni Jones, woordvoerder van VAB. “Zaterdag vlak voor de middag vertrekken is ook een goede optie", vervolgt Jones. “Maar dan kom je pas laat op je bestemming aan."

Tips om alert te blijven

1. Vertrek uitgerust op vakantie.

2. Schommelingen in snelheid zijn een duidelijk signaal van het verslappen van de aandacht. Je merkt dit niet als de cruise control is ingeschakeld. Gebruik daarom cruise control enkel als je fit bent.

3. Wissel regelmatig van chauffeur.

4. Pauzeer om de twee uur voor minstens 10 à 20 minuten. Wandel even rond, en eet en/of drink iets

5. Drink regelmatig, liefst water of fruitsap en zeker geen alcohol

6. Vermijd hitte in de auto door tijdens de pauzes een scherm op de voorruit te plaatsen en de wagen in de schaduw te parkeren.

7. Koffie en energiedrankjes met cafeïne geven slechts een korte energiestoot en bestrijden de vermoeidheid niet effectief