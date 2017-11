Ronny Mosuse brengt hulde aan The Beatles op Joe 17u00

Bron: vtmnieuws.be

Tijdens de Hemelse Helden, een uitzending waarbij radiozender Joe de grootste overleden muzikale grootheden eert, brachten Ronny Mosuse, Tom Helsen en Guy Swinnen een persoonlijke cover.

Ronny Mosuse speelde een versie van Here Comes The Sun van The Beatles en Tom Helsen nam Billie Jean van Michael Jackson onder handen. Guy Swinnen van The Scabs maakte een cover van I Won't Back Down van de onlangs overleden Tom Petty.