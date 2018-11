Rondvraag toont aan: twee op de drie kinderen staat positief tegenover migranten kv

20 november 2018

01u14

Bron: Belga 0 68 procent van de kinderen en adolescenten staan gastvrij en nieuwsgierig tegenover mensen van andere nationaliteiten die in hun land leven. Dat blijkt uit een onderzoek van Unicef naar aanleiding van de Dag van de Rechten van het Kind vandaag.

Bijna 14.000 kinderen uit 23 landen namen deel aan de online enquête 'Europe Kids Want’ die in juni van dit jaar gelanceerd werd. Alles samen goed voor 38.000 antwoorden. De onderzoekers vroegen hen naar onder meer veiligheid op school, klimaatverandering, familieomgeving en onlinegedrag.

Uit de resultaten blijkt dus dat die jongeren positief staan ten opzichte van mensen met een andere nationaliteit in hun land. Tolerantie en gelijke behandeling van migranten, ongeacht religie, cultuur of taal, zijn prominent aanwezig in de resultaten van de opiniepeiling.

Waar de Europese kinderen wel van wakker liggen? Ze maken zich zorgen over het vinden van een baan, en dat vooral in Italië, Servië, Spanje, Ierland en Bulgarije. 74 procent van de respondenten zei ook dat scholen hen niet goed genoeg voorbereiden voor de volgende fase van hun leven. Daarnaast zijn ze bezorgd over een mogelijke oorlog of terroristische aanval (48 procent) en voor klimaatverandering (41 procent).

"De Europese Unie telt 100 miljoen kinderen en adolescenten wier stem gehoord moet worden over beslissingen over hun toekomst", zegt Charlotte Petri Gornitzka, adjunct directeur van, Unicef. Zij is in Brussel om de Dag van de Rechten van het Kind te vieren in het Europees Parlement. Dat zet vandaag de deuren open voor jonge mensen die er gaan spreken over de resultaten van de ‘Europe Kids Want’-enquête.

De Dag van de Rechten van het Kind vindt elk jaar plaats op 20 november en dat om de verjaardag te herdenken van het Kinderrechtenverdrag uit 1989. Dit jaar roept Unicef op om online de petitie te ondertekenen die wereldleiders oproept om de rechten te respecteren van alle kinderen en toekomstige generaties.