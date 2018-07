Roma verstoppen zich tussen bars Gentse Feesten om bekers te stelen: “Het is echt georganiseerd. Er zijn zelfs kinderen bij" Sabine Van Damme

19 juli 2018

12u33

Bron: Eigen berichtgeving 56 Nieuw fenomeen op de Gentse Feesten, waar voor het eerst overal met herbruikbare bekers wordt gewerkt. Op de Vlasmarkt – waar elke nacht doorgefeest wordt tot 8 uur ’s morgens – is opgemerkt dat mensen zich tussen de bars verstoppen om bekers te kunnen stelen.

Elke beker is immers 1 euro waard als hij wordt teruggebracht. “Het gaat niet om feestvierders”, zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters. “Het is echt een georganiseerd gegeven. Er zijn zelfs kinderen bij.”

"Tot nu zijn ze er alvast niet in geslaagd een doos bekers te stelen, wel al om vuile exemplaren te pikken uit de speciale kokers waarin de bekers verzameld worden. Het is een eerste melding, maar blijkbaar werden wel al twee regenpijpen waarin vuile bekers werden bewaard gestolen", zegt Peeters. "Van de andere pleinen kwamen nog geen klachten binnen. "Maar we geven het de organisatoren zeker mee dat ze de bars tegen sluitingstijd nog eens onderwerpen aan een grondige sweeping."

De politie houdt extra toezicht. De Gentse Feesten gaan nog door tot maandagochtend 10 uur.