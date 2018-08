Rolstoelgebruikster dagvaardt Häagen-Dasz omdat assistentiehond niet binnen mocht sam

22 augustus 2018

18u31

Bron: belga 6 Katherine Sokal, een 25-jarige rolstoelgebruikster uit Jette, dagvaardt ijssalon-keten Häagen-Dasz voor de Brusselse kortgedingrechter. De jonge vrouw vindt het niet kunnen dat haar assistentiehond Ned geweigerd werd toen ze in de vestiging op het Louizaplein een ijsje wilde eten. "Maar meer nog dan de weigering zijn het de flauwe excuses die Häagen-Dasz gebruikt, die me tegen de borst stuiten", zegt ze.

De jonge Jetse wou op 25 juli samen met haar assistentiehond en Brussels parlementslid Carla Dejonghe een ijsje eten in het Häagen Dasz-salon op het Louizaplein maar kreeg te horen dat ze met haar hond niet binnen mocht. "We hebben nochtans uitvoerig uitgelegd dat Ned een assistentiehond is en dat het wettelijk verplicht is dergelijke assistentiehonden binnen te laten", zegt Sokal. "Dat hielp niet, we mochten alleen op het terras zitten."

De jonge vrouw deelde haar wedervaren op Facebook, waar haar post meer dan 33.500 keer gedeeld werd, en ook Häagen-Dasz ter ore kwam. "Maar zij reageerden met een bericht waarin ze beweerden dat de zaak op dat moment 'une capacité limitée' (een beperkte capaciteit, nvdr.) had, dat er dus geen plaats was", gaat Sokal verder. "Dat klopt niet, op een foto die we gemaakt hebben is duidelijk te zien dat er slechts één tafel bezet was."

De jonge vrouw heeft de keten dan ook gedagvaard voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. "Het gaat om een stakingsvordering op basis van de antidiscriminatiewetgeving", zegt haar advocaat, meester Marijn Van Nooten. "We eisen dat Häagen-Dasz stopt met het weigeren van de assistentiehond van mijn cliënte, op straffe van een dwangsom. Daarnaast vragen we ook een schadevergoeding, die maximaal 1.300 euro kan bedragen."

"Het gaat er mij niet om hen te straffen", aldus nog Sokal. "Ik wil vooral sensibiliseren, ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren."