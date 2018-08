Rolstoelgebruikers voeren actie tegen reservatieplicht voor busvervoer: "De regel zorgt voor veel stress" AW

24 augustus 2018

14u20

Bron: Belga 2 Bij het knooppunt van De Lijn aan het station Antwerpen-Berchem voerden rolstoelgebruikers vandaag actie om een betere toegankelijkheid van bussen te vragen. Hoewel 90 procent van de bussen van De Lijn al fysiek rolstoeltoegankelijk zijn, moet een rolstoelgebruiker vaak minstens 24 uur vooraf een plaats reserveren op een specifieke busrit.

Volgens de vzw Onafhankelijk Leven is de reservatieplicht van De Lijn in de praktijk een soort afschrikmiddel. "Die regel zorgt voor veel stress, omdat je perfect moet plannen welke bus je gaat nemen en hoe laat je aan een halte moet staan", zegt Cor Van Damme van Onafhankelijk Leven. "Veel rolstoelgebruikers kiezen er daarom voor om gewoon thuis te blijven. Een opleiding volgen, werk zoeken, een uitstap maken, .. komt er op die manier gewoon niet van."

De actievoerders probeerden in Antwerpen-Berchem aan zoveel mogelijk buschauffeurs te vragen of ze de bus op mochten, ondanks het feit dat ze geen reservatie hadden. De buschauffeurs die dat toelieten, kregen als bedankje een kaartje en bloemetje mee. "We willen de chauffeurs niet viseren, maar wel druk blijven zetten, opdat de mastodont die De Lijn is zo snel mogelijk de nodige hervormingen doorvoert", zegt Van Damme. "De Lijn wil de reservatieplicht wel afschaffen, maar wil eerst alle bussen en haltes officieel rolstoeltoegankelijk hebben. Dat laatste is een verantwoordelijkheid van steden en gemeenten, het kan nog tien jaar duren voor we zo ver zijn en zo'n groot probleem zijn de meeste haltes eigenlijk niet."

De Lijn liet voor de actie al weten dat er een proefproject loopt rond het afschaffen van de reservatieplicht. Dat project zal dit najaar al 69 "toegankelijke lijnen" omvatten.