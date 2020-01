Rolstoelgebruikers moeten niet langer vooraf reserveren bij De Lijn mvdb

24 januari 2020

14u13

Bron: Belga 3 Rolstoelgebruikers die met een tram of bus van De Lijn op stap willen gaan, moeten vanaf 1 februari hun reis niet langer op voorhand reserven. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij schaft de reservatieplicht volledig af, kondigt ze vandaag aan.

De afschaffing zat er al langer aan te komen. De raad van bestuur heeft de beslissing deze week bekrachtigd, en vanaf zaterdag 1 februari wordt ze van kracht. Rolstoelgebruikers kunnen wel alleen op- en afstappen aan rolstoeltoegankelijke haltes. De status van de halte kunnen ze online checken.

Indien de halte rolstoeltoegankelijk is, legt de chauffeur - indien nodig - de oprijplaat uit. Ook een begeleider of medereiziger mag de oprijplaat uitleggen. De rolstoelgebruiker betreedt het voertuig op eigen kracht, al dan niet met hulp van een begeleider. De rolstoelgebruiker kan mee als de voorbehouden rolstoelplaats op het voertuig beschikbaar is en de halte minimaal de status ‘toegankelijk mits assistentie’ heeft.

Ook aanmelden via de belbuscentrale blijft mogelijk. Bij gebruik van de aanmeldingsmogelijkheid via de belbuscentrale wordt bijkomend de beschikbaarheid van een toegankelijk voertuig nagegaan.