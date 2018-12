Rolstoelgebruikers moeten niet langer reserveren op 57 bus- en tramlijnen ttr

03 december 2018

10u36

Bron: belga 0 Rolstoelgebruikers hoeven vanaf vandaag niet meer te reserveren voor een rit op 57 bus- of tramlijnen. De Lijn zet op deze 'Meer Mobiele Lijnen' uitsluitend toegankelijke voertuigen in en een gegarandeerd deel van de haltes is toegankelijk. Dat meldt De Lijn in een persbericht.

De ‘Meer Mobiele Lijnen’ zijn 57 veelgebruikte lijnen: 9 tramlijnen en 48 buslijnen. West-Vlaanderen telt 25 ‘Meer Mobiele Lijnen’ (o.a. de kusttram), Limburg 14, Antwerpen 9, Vlaams-Brabant 5 en Oost-Vlaanderen 4.



Op die 57 lijnen zet De Lijn uitsluitend toegankelijke bussen of trams in. Dat wil zeggen: met een lage vloer en een oprijplaat. Daarnaast is minstens de helft van de haltes toegankelijk met assistentie, en minstens 30 procent zonder assistentie. Toegankelijk betekent dat het perron verhoogd is, voldoende breed, effen en obstakelvrij. Voor blinden en slechtzienden is er een geleidelijn en een opstapvlak in rubbertegels.

Haltes

"Als vervoerbedrijf willen we komaf maken met de reservatieplicht van rolstoelgebruikers. Net als iedereen moeten ook deze mensen de bus of tram kunnen nemen wanneer ze dat willen. Daarom breiden we onze 'Meer Mobiele' Lijnen uit. Wij blijven stappen zetten om onze voertuigen toegankelijker te maken, het is aan de wegbeheerders om te volgen met de haltes. Zij zijn verantwoordelijk voor de halte-infrastructuur", aldus Roger Kesteloot, directeur-generaal.

De Lijn bezorgt binnenkort de 15 vervoerregio's, die vanaf 2020 mee zullen beslissen over het openbaarvervoeraanbod, een lijst met haltes die best eerst toegankelijk worden gemaakt.