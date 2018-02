Rolls Royce van hoofdverdachte grootschalige dieselfraude onderschept in Bulgarije ep

07 februari 2018

15u33

Bron: Belga 0 Het parket van Limburg maakte vandaag bekend dat een luxevoertuig Rolls Royce van de hoofdverdachte van een grootschalige dieselfraude in Opglabbeek onderschept is aan de grens tussen Bulgarije en Turkije. Verdachte S. M. is echter nog voortvluchtig.

Einde augustus vielen speurders binnen bij tankstation PS Petrol in Opglabbeek, waar ze een ontkleuringsinstallatie aantroffen om rode stookolie te ontkleuren om die daarna als diesel te verkopen. Zo werden massaal accijnzen ontdoken. Het fraudebedrag zou 230 miljoen euro bedragen. De politiemensen namen een tiental tankwagens en enkele luxevoertuigen in beslag. De organisatie zou per dag 100.000 liter stookolie ontkleurd hebben om vervolgens 50.000 euro winst op te strijken. De hoofdverdachte is sinds de inval voortvluchtig.

Zondag werd in kader van het onderzoek een auto, een Rolls Royce Sedan Ghost, in beslag genomen. De aankoopprijs van de wagen schommelt rond de 300.000 euro. "De wagen was internationaal geseind omdat die vermoedelijk met criminele vermogensvoordelen werd aangeschaft. De Bulgaarse politiediensten controleerden het voertuig aan de grens met Turkije. Vervolgens namen ze de auto in beslag met het oog op repatriëring naar België", aldus het parket van Limburg woensdag. De wagen zou eigendom zijn van S. M., de hoofverdachte, die internationaal geseind staat.